У Києві та низці областей лунала тривога через загрозу балістики

Влада України оголошувала тривогу у низці північних і східних областей через загрозу застосування окупантами балістичного озброєння.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ та КМВА у Telegram

Дослівно ПС: "Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку!".

Реклама:

Деталі: Начальник КМВА Сергій Попко також повідомив, що повітряна тривога у столиці пов’язана з загрозою застосування балістики і закликав мешканців іти в укриття.

Оновлено: О 10:20 тривоги на півночі країни почали скасовувати. Небезпека тривала близько 30 хв. Нині загроза російських ударів зберігається для сходу і півдня країни.

Скриншот з карти тривог

Доповнено: Станом на 10:30 сирени лунають у Сумській, Харківській та Луганській областях.