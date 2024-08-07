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Баляндраси

У Києві та низці областей лунала тривога через загрозу балістики

Середа, 7 серпня 2024, 10:15
У Києві та низці областей лунала тривога через загрозу балістики
Скриншот з карти тривог

Влада України оголошувала тривогу у низці північних і східних областей через загрозу застосування окупантами балістичного озброєння.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ та КМВА у Telegram

Дослівно ПС: "Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку!".

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Деталі: Начальник КМВА Сергій Попко також повідомив, що повітряна тривога у столиці  пов’язана з загрозою застосування балістики і закликав мешканців іти в укриття.

Оновлено: О 10:20 тривоги на півночі країни почали скасовувати. Небезпека тривала близько 30 хв. Нині загроза російських ударів зберігається для сходу і півдня країни.

 
Скриншот з карти тривог 

Доповнено: Станом на 10:30 сирени лунають у Сумській, Харківській та Луганській областях. 

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