Кандидат у віцепрезиденти від Трампа заявив про потребу просувати "прийнятний мир" для України

Кандидат у віцепрезиденти США від республіканців сенатор Джей Ді Венс, говорячи про війну Росії проти України, заявив, що потрібно "принести мир в цей регіон світу".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки"

Деталі: За словами Венса, "потрібно вірити у мир і потрібно принести мир в цей регіон світу".

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Він також сказав, посилаючись на неназвані дані, що "українцям не вистачає військових, які можуть воювати", а також повторив тезу Дональда Трампа, що Росія б ніколи не вторглась в Україну, якби той був президентом.

"І якщо ви хочете принести мир в цей регіон, вам потрібен перемовник, якого Владімір Путін поважає. Чи тут хтось такий є? Очевидно, ми зараз – серед упередженої публіки, але чи хтось тут вважає, що Владімір Путін поважає Камалу Гарріс? Вона всіх вас боїться. І вона точно не зможе сісти в аудиторії з Владіміром Путіним та просувати прийнятний мир", – заявив Венс.

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Минулого місяця Трамп обрав Джей Ді Венса, сенатора від штату Огайо, своїм кандидатом у віцепрезиденти. Ветеран морської піхоти, Джей Ді Венс раніше висловлювався категорично проти будь-якої допомоги Україні, вважаючи, що вона затягує війну, яку Київ не може виграти.

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