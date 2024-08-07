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Зеленський в черговий раз продовжив воєнний стан і мобілізацію

Станіслав ПогоріловСереда, 7 серпня 2024, 11:30
Зеленський в черговий раз продовжив воєнний стан і мобілізацію
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський підписав закони щодо продовження терміну дії воєнного стану в Україні, а також продовження строку проведення загальної мобілізації на 90 днів, до 9 листопада.

Джерело: картки законопроєктів № 3891-ІХ, № 3892-ІХ

Деталі: Останній раз Зеленський підписував закони щодо продовження терміну дії воєнного стану в Україні, а також продовження строку проведення загальної мобілізації у травні, до 11 серпня.

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Нагадаємо: Відповідно до процедури, перед цим Верховна Рада підтримала продовження дії воєнного стану на 90 днів. Відповідно з 12 серпня по 9 листопада".

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ЗеленськийВоєнний станмобілізаціязакон про мови
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