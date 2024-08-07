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На Донеччині від російських обстрілів загинули 4 людини, ще 1 поранена 

Анастасія ПроцСереда, 7 серпня 2024, 13:15
На Донеччині від російських обстрілів загинули 4 людини, ще 1 поранена 
фото: Донецька ОВА

У результаті ранкового обстрілу Донецької області загинули 4 людини, ще 1 постраждала.

Джерело: очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін 

Пряма мова: "4 людини загинули та 1 поранена внаслідок обстрілів Донеччини. Околиці Мар'їнки постійно перебувають під ворожими обстрілами. Цього ранку один із таких обстрілів призвів до загибелі 65-річної жінки й 64-річного чоловіка в Антонівці".

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Деталі: Зазначається, що ще один чоловік у селі поранений — йому надають необхідну медичну допомогу у найближчій лікарні.

Також у результаті російської атаки загинули 2 людини у Михайлівці Новогродівської громади. Це 55-річний чоловік і 52-річна жінка.

Філашкін закликав жителів Донеччини бути відповідальними та своєчасно евакуюватися.

Донецька областьобстрілжертви
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