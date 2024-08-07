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Антирекорд "трансферу" за кордон: на Одещині зупинили КамАЗ, "під верх" забитий чоловіками

Валентина РоманенкоСереда, 7 серпня 2024, 13:31
Антирекорд трансферу за кордон: на Одещині зупинили КамАЗ, під верх забитий чоловіками
фото ДПСУ

На Одещині прикордонники Подільського загону спільно з правоохоронцями затримали велику групу порушників державного кордону.

Джерело: пресслужба ДПСУ

Деталі: За оперативною інформацією, охоронці держрубежу з використанням безпілотника відслідкували рух порушників та на околиці села Чорна Подільського району зупинили вантажівку.

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Автомобіль марки "КамАЗ", попри відсутність будь яких умов для перевезення людей, "під верх" був "забитий" чоловіками.

 
фото ДПСУ

Всього фігуранти кримінальної справи намагалися незаконно доставити до Молдови через придністровський сегмент 48 чоловіків призовного віку (за даними поліції - з різних регіонів України, віком від 21 до 48 років).

Оперативники ДПСУ встановили, що вартість такої "комфортабельної" поїздки складала 150 тисяч гривень з кожного "клієнта". Вказану суму останні мали сплатити організатору – адміну одного з телеграм-каналів, у разі їх успішного переправлення.

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фото дпсу

Дослівно ДПСУ: "Аби дістатися кордону, чоловіків на визначених місцях зупинки забирав водій вантажівки. Однак не судилося – всіх пасажирів затримали, а вантажівку вилучили. Наразі слідчі дії тривають.

За спробу незаконного перетинання кордону щодо всіх чоловіків складені протоколи про адмінправопорушення за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП. Справи скеровані до суду. Окрім цього, вони притягнуті до адмінвідповідальності за ст. 202 КУпАП за порушення прикордонного режиму".

ухилянтиПрикордонна службакордон
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