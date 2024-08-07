МЗС у річницю агресії РФ проти Грузії: політика Кремля залишається незмінною

Міністерство закордонних справ України опублікувало заяву з нагоди 16-ї річниці російської агресії проти Грузії, де підкреслило, що кремлівська політика імперіалізму на Південному Кавказі, у Центральній Азії та в Європі залишається незмінною.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву МЗС

Деталі: Міністерство нагадало, що російська окупація Абхазії і Цхінвальського регіону фактично перетворила ці грузинські території на сіру зону. І попри те, що бої зупинились ще у 2008 році, Росія продовжувала повзучу анексію грузинської території, тиск, пропаганду та інші гібридні методи втручання.

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Дослівно з заяви: "Російський імперіалізм на Південному Кавказі, у Центральній Азії та в Європі залишається незмінним протягом століть і полягає у глибоко вкоріненому шовінізмі та зневазі до інших народів, міжнародного права, міжнародно визнаних кордонів, прагненні відновити імперське домінування".

Україна наголошує, що Росія має вивести свої війська з суверенної території Грузії відповідно до угоди про припинення вогню від 2008 року та скасувати визнання грузинських регіонів Абхазії та Південної Осетії так званими "незалежними державами".

Для довідки: Росія ввела свої війська на територію Грузії 7 серпня 2008 року. За підсумками війни Грузія втратила контроль над Абхазією та Південною Осетією. 26 серпня 2008 року Росія визнала "незалежність" регіонів.

ВІДЕО ДНЯ

Детальніше про події російсько-грузинської війни читайте у статті, яку "ЄвроПравда" підготувала до десятої річниці: 10 років після війни з Росією. Чого досягла та на що сподівається Грузія. Також дивіться тогорічний влог "ЄвроПравди".