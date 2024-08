НАТО закликало Росію вивести свої війська з окупованих територій Грузії

У НАТО заявили про повну підтримку територіальної цілісності і суверенітету Грузії та закликали Росію вивести свої війська з території Південної Осетії й Абхазії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис речниці НАТО Фари Дахлалла у X(Twitter)

Деталі: Вона наголосила, що Південна Осетія та Абхазія є частинами Грузії попри багаторічну окупацію.

Реклама:

"Ми закликаємо Росію вивести війська, які вона розмістила в Грузії без її згоди. Південна Осетія і Абхазія є частиною Грузії, незважаючи на 16 років російської окупації. НАТО повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії", – написала речниця НАТО.

We call on Russia to withdraw the forces it has stationed in #Georgia without its consent. South Ossetia & Abkhazia are part of Georgia, despite 16 years of Russian occupation. #NATO fully supports Georgia’s sovereignty and territorial integrity.