Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

НАТО закликало Росію вивести свої війська з окупованих територій Грузії

Іванна Костіна, Анастасія ПроцСереда, 7 серпня 2024, 14:10
НАТО закликало Росію вивести свої війська з окупованих територій Грузії
Ілюстративне фото: Getty Images

У НАТО заявили про повну підтримку територіальної цілісності і суверенітету Грузії та закликали Росію вивести свої війська з території Південної Осетії й Абхазії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис речниці НАТО Фари Дахлалла у X(Twitter) 

Деталі: Вона наголосила, що Південна Осетія та Абхазія є частинами Грузії попри багаторічну окупацію.

Реклама:

"Ми закликаємо Росію вивести війська, які вона розмістила в Грузії без її згоди. Південна Осетія і Абхазія є частиною Грузії, незважаючи на 16 років російської окупації. НАТО повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії", – написала речниця НАТО.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • Росія ввела свої війська на територію Грузії 7 серпня 2008 року. За підсумками війни Грузія втратила контроль над Абхазією та Південною Осетією. 26 серпня 2008 року Росія визнала "незалежність" регіонів.
  • Міністерство закордонних справ України також опублікувало заяву з нагоди 16-ї річниці російської агресії проти Грузії, в якій наголосило на незмінності кремлівської політики імперіалізму на Південному Кавказі, у Центральній Азії та в Європі.
  • В свою чергу головний дипломат ЄС Жозеп Боррель у заяві до 16-ї річниці російсько-грузинської війни 2008 року засудив окупацію та закликав до мирного розв’язання незавершеного конфлікту. 

Детальніше про події російсько-грузинської війни читайте у статті, яку "ЄвроПравда" підготувала до десятої річниці: 10 років після війни з Росією. Чого досягла та на що сподівається Грузія.

НАТОГрузіяРосіяокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

WSJ: Росія виводить частину військ з України, щоб перекинути на Курськ

Байден прокоментував наступ на Курщину: створює Путіну "справжню дилему"

футбол"Динамо" перемогло "Рейнджерс" і крокує далі у кваліфікації Ліги чемпіонів

Міністр оборони Литви: Росія перекидає війська в Курську область із Калінінграда

Під час виконання бойового завдання загинув льотчик Олександр Мигуля

Хабар у $500 тисяч: СБУ опублікувала перехоплені розмови заступника міністра енергетики

Усі новини...
НАТО
У НАТО показали, як тренуються українські пілоти на F-16
Держдеп: Рішення щодо збиття ракет над Україною мають прийняти колективно всі члени НАТО
Зеленський хоче, щоб коаліція країн НАТО збивала ракети над Україною
Останні новини
08:58
Пентагон пильно стежить за співпрацею Росії з Іраном, КНДР і Китаєм
08:38
Україна та Британія почали роботу над угодою про 100-річне партнерство
08:37
Росіяни заявили про атаку на три аеродроми: Міноборони РФ каже, що збили 117 дронів 
08:36
РосЗМІ: Евакуйованих з Курщини російських строковиків змушують йти на фронт
08:17
Боррель про Курщину: ЄС повністю підтримує боротьбу українців
07:58
ЗСУ відмінусували ще 1 240 окупантів і 57 артсистем за добу
07:51
На Миколаївщині уламки "Шахеда" пошкодили 2 будинки – ОВА
07:29
фото, відео ЗСУ атакували російський військовий аеродром "Саваслейка": звідти злітає МіГ-31К
06:55
У Бєлгородській області Росії ввели режим НС
06:30
У ISW вважають, що українські сили не контролюють всю територію в Курській області, про яку заявили
Усі новини...
Реклама:
Реклама: