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"Повернись живим" оголосив безстроковий збір на збиття 1000 російських БпЛА

Середа, 7 серпня 2024, 14:58
Повернись живим оголосив безстроковий збір на збиття 1000 російських БпЛА
Ілюстрація: Вітер Степовий

Фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" оголосив безстроковий збір на "Дронопад". Його ціль — збити тисячу російських розвідувальних БпЛА за допомогою модернізованих FPV-дронів. 

Джерело:  "Повернись живим" у Facebook

Пряма мова Чмута:  "Придбаємо для підрозділів усе, що потрібно для комплексної роботи: нові пікапи, адаптовані FPV з боєприпасами, звʼязок, живлення, нічну оптику. Військові отримають повну екосистему, яка дозволить екіпажам рубати крила російським пташкам. Ви — донатите, Фонд — забезпечує, Сили оборони — знищують. Долучайтеся!"

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Деталі: Зазначається, що Сили оборони України знищуватимуть ворожі БпЛА за допомогою модернізованих FPV. Це одне з найефективніших рішень для боротьби із ними. Але одних тільки дронів-камікадзе недостатньо. Саме тому "Повернись живим" буде розвивати та забезпечувати групи прикриття також, зокрема, пікапами, боєприпасами, засобами звʼязку, живлення, оптикою тощо.

Також, за словами Чмута, майно у межах проєкту отримають підрозділи, які, або вже показали ефективність застосування модернізованих FPV-дронів проти російських розвідувальних БпЛА, або розгортають спеціально навчені групи прикриття.

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Підтримати "Дронопад" можна за посиланням.

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