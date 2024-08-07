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Перемовини Ізраїлю і ХАМАС "на фінальному етапі" – Блінкен

Марія Ємець, Альона Мазуренко Середа, 7 серпня 2024, 15:43
Перемовини Ізраїлю і ХАМАС на фінальному етапі – Блінкен
ДЕРЖСЕКРЕТАР США ЕНТОНІ БЛІНКЕН. ФОТО: GETTY IMAGES

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що перемовини між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС, які можуть покласти край активним бойовим діям, вже на фінальному етапі.

Джерело: "Європейська правда", Euronews

Деталі: Блінкен сказав, що перемовини задля припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС досягли "фінального етапу" і США взаємодіють з Єгиптом і Катаром для укладання угоди. 

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"Всі у регіоні мають розуміти, що подальші атаки лише продовжують конфлікт, нестабільність та небезпеку для всіх. А нові атаки лише підвищують ризик небезпечних наслідків, які ніхто достовірно не може передбачити і повною мірою контролювати", – зазначив держсекретар.

Як відомо, США підготувалися до очікуваної помсти Ірану Ізраїлю, до якої може долучитись також підтримуване Іраном угруповання "Хезболла", що діє на території Лівану.

Очільник Пентагону оголосив про передислокацію американських військ. Близько десятка винищувачів F/A-18 з авіаносця США "Теодор Рузвельт" перелетіли на військову базу на Близькому Сході.

ВІДЕО ДНЯ

Низка авіакомпаній останніми днями не виконують рейси до Лівану, а деякі – і до Ізраїлю через безпекові ризики. 

Близький СхідБлінкенІзраїльХАМАС
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