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Евакуація з Донецької області: за добу вивезли 481 дитину

Анастасія ПроцСереда, 7 серпня 2024, 16:30
Евакуація з Донецької області: за добу вивезли 481 дитину
фото: МВС

На Донеччині триває евакуація дітей з 28 населених пунктів області, за минулу добу виїхали 372 сім’ї з 481 дитиною.

Джерело: Міністерство внутрішніх справ України

Дослівно: "Згідно з рішенням Донецької ОВА та Урядового координаційного штабу прийнято рішення про евакуацію дітей з 28 населених пунктів Донеччини – Лиманської, Іллінівської, Мирноградської, Гродівської, Новогродівської, Селидівської та Курахівської територіальних громад"

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Деталі: Евакуацію родин здійснюють 20 груп, серед них "Білі янголи", парамедики поліції спільно з працівниками ДСНС, евакуаційними групами "Фенікс", патрульною поліцією та представниками військових адміністрацій.

 
фото: МВС

Виїзд дітей з рідними відбувається на броньованому транспорті, бо на території цих громад окупанти активно застосовують FPV дрони. Для пасажирів передбачений спеціальний захист – шоломи та бронежилети".

Також у МВС наголосили, що евакуація дітей відбувається виключно за згодою батьків або інших законних представників. Супроводжувати дитину під час виїзду має хоча б один з батьків або це право можна передати іншому родичу чи органам опіки.

ВІДЕО ДНЯ

Упродовж минулої доби з небезпечних територій виїхали 372 сім’ї з 481 дитиною. Загалом підлягають евакуації 2462 сім'ї з 3903 дітьми.

Донецька областьевакуаціядіти
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