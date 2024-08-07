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РФ збільшила активність своєї авіації на кордоні з Сумщиною – Генштаб

Євген КізіловСереда, 7 серпня 2024, 17:22
РФ збільшила активність своєї авіації на кордоні з Сумщиною – Генштаб
російські винищувачі. ілюстративне фото: Getty Images

Поточна доба характеризується збільшенням активності ворожої авіації біля прикордонних районів Сумської області.

Джерело: зведення Генерального штабу Збройних сил у соцмережах

Деталі: Повідомляється, що в цьому регіоні росіяни вже скинули близько 30 керованих авіабомб. Били, зокрема, по районах Біловодів, Кияниці, Журавки та низки інших сіл і селищ.

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Загалом по лінії фронту у середу відбулося 54 бойових зіткнення.

Також від обстрілів з території РФ продовжують потерпати прикордонні населені пункти на півночі України. Серед них - Бачівськ, Товстодубове, Кучерівка, Нова Гута, Ромашкове і Покровка.

На Харківському напрямку росіяни здійснили дві атаки на оборонні рубежі наших підрозділів поблизу Тихого і в районі Вовчанська. Триває бій.

ВІДЕО ДНЯ

На Куп’янському напрямку ворог провів два безуспішних штурми, неподалік Петропавліви та у бік Новоосинового.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала одинадцять разів. Наразі чотири з них продовжуються у районі Невського та у Серебрянському лісі. Ситуація під контролем.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог чотири рази намагався просунутись у районах Верхньокам’янського та Переїзного. Наші воїни три штурми відбили, ще одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку загарбники, за підтримки армійської авіації, здійснили одну невдалу штурмову дію поблизу Часового Яру. Ще один бій досі триває.

На Торецькому напрямку противник сім разів атакував у районах Торецька, Північного і Нью-Йорка. Два боєзіткнення продовжуються. Ворог шість разів бомбардував Торецьк і двічі бив НАРами, по Нью-йорку і Курдюмівці.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили штурмові дії у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Гродівка, Желанне, Новожеланне та Яснобродівка. Сили оборони стримують натиск та відбили вісім атак, ще дев’ять боєзіткнень досі тривають.

На Курахівському напрямку противник чотири рази атакував поблизу Парасковіївки та Костянтинівки. Бив некерованими авіаракетами. Бої продовжуються.

На Времівському напрямку загарбники двічі намагалися прорвати українську оборону - безуспішно атакували з боку Володимирівки.

На Оріхівському напрямку активних наступальних дій окупанти не проводили. Втім, били по районах Лобкового, П’ятихаток і Новоандріївки НАРами - випустили понад півсотні ракет.

Придніпровський напрямок - відбито одну атаку ворога.

Сумська областьвійнаавіаРосія
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