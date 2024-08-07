Макрон закликав президента Ірану відмовитись від "логіки помсти"

Президент Франції Емманюель Макрон поговорив телефоном з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном. Під час розмови французький лідер переконував свого співрозмовника відмовитись від "логіки помсти", щоб не спричинити ще більшої ескалації на Близькому Сході.

Джерело: пресслужба Єлисейського палацу, яку цитують AFP та "Європейська правда"

Деталі: Макрон у розмові закликав президента Ірану "вийти з логіки помсти" і зробити все для того, аби не допустити нової військової ескалації на Близькому Сході через вбивство на території Ірану одного з лідерів ХАМАС.

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"Нова військова ескалація не вигідна нікому, включно з Іраном", – зазначили у Єлисейському палаці.

Макрон також сказав, що Франція готова допомагати шукати варіанти "політичну рамку", яка допомогла би принести мир і стабільність у регіон, за умови, що Іран дотримуватиметься своїх міжнародних зобов’язань.

Іранський президент, як вже повідомляли, вимагав від Макрона натиснути на Ізраїль задля припинення бойових дій у секторі Гази.

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Нагадаємо, розмова відбулася на тлі очікуваної атаки Ірану і його проксі-сил у Лівані проти Ізраїлю після вбивства ракетним ударом одного з лідерів ХАМАС.

За даними ЗМІ, у США немає чіткої інформації, коли Іран може реалізувати свої погрози. Спершу атаку очікували у понеділок, але цього так і не сталося.