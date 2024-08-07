Окупанти обстрілювали Нікопольщину, постраждали двоє чоловіків
Середа, 7 серпня 2024, 20:46
Російські війська протягом 7 серпня атакували Нікопольський район на Дніпропетровщині, постраждали двоє чоловіків.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Пряма мова: Протягом дня ворожих атак зазнала Нікопольщина. Агресор спрямував на район артилерію та дрони-камікадзе. А саме – на Нікополь, Покровську і Мирівську громади.
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Постраждали чоловіки 37 і 66 років. Обидва лікуватимуться амбулаторно".
Деталі: Крім того, пошкоджені багатоповерхівка й 2 приватні будинки. Потрощені гараж, 3 господарські споруди, одна – знищена.
Понівечені інфраструктура, комунальне підприємство. Зачепило авто і лінії електропередач.