Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

WP: Кандидат Трампа у віцепрезиденти не відповідав на дзвінки Буданова та Олещука

Тетяна ОлійникСереда, 7 серпня 2024, 22:51
WP: Кандидат Трампа у віцепрезиденти не відповідав на дзвінки Буданова та Олещука
кандидат у віцепрезиденти Джей Ді Венс. Фото - vance.senate.gov

Кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс у жовтні 2023 року повідомляв, що йому телефонували голова ГУР Кирило Буданов і командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Джерело: газета Washington Post

Деталі: Видання повідомляє, що блогер і прихильник теорій змов Чарльз Джонсон надав у розпорядження редакції особисте листування з Венсом.

Реклама:

Йому він грубо описав свою неприязнь до українського уряду і відмову розглядати його прохання про допомогу США.

Видання пише, що в жовтні 2023 року, приблизно через три тижні після того, як республіканці в Палаті представників заблокували пакет військової допомоги для України, Венс писав, що йому дзвонили високопосадовці з України.

"Приятелю, я навіть не відповідатиму на дзвінки з України. До мене звернулися два дуже серйозні хлопці. Голова їхньої розвідки. Голова Повітряних сил. Скаржитися з приводу F16", – сказав Венс.

СШАТрампБуданов
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоАвтобус із дітьми перекинувся на Хмельниччині: загинула 12-річна дівчинка і дорослий

Півмільйонний хабар: запобіжні заходи отримали ще троє фігурантів справи ексзаступника міністра

"Історично, блискуче, красиво" – сенатори США прокоментували операцію ЗСУ у Курській області

ISW: Путін перекладає на інших відповідальність за події в Курській області

Білий дім порадив Путіну припинити війну в Україні, якщо його непокоїть Курська область

У німецькому притулку для біженців знайшли мертвим 46-річного українця

Усі новини...
США
Байден засумнівався в мирній передачі влади, якщо Трамп програє на виборах
Держдеп: Україна не попереджала про дії в Курську, вони не порушують політику США
Держдеп: Іронічно, що Росія, яка напала на Україну, говорить про "провокацію" в Курську
Останні новини
11:27
Трамп розповів Маску, як застерігав Путіна від вторгнення в Україну
11:18
Цьогоріч "Нафтогаз" збільшив сплату податків: їх сума перевищила 53 млрд
11:09
Мобілізаційний вік має бути від 20 до 50 років – нардеп-полковник СБУ
11:06
МОН розглядає впровадження грантової системи для студентів магістратури, але є умова
10:50
За останні пів року в Україні закрили 80 тисяч "дропів" – НБУ
10:33
фотоАвтобус із дітьми перекинувся на Хмельниччині: загинула 12-річна дівчинка і дорослий
10:32
В Україні мінні поля очищатимуть жіночі команди з навченими собаками
10:31
Виконком партії Шольца "за" розміщення "Томагавків" у Німеччині
10:25
НБУ планує фіналізувати обмеження p2p-переказів для фізичних осіб до кінця тижня – Пишний
10:25
Маск в інтервʼю з Трампом закликав не паплюжити нафтогазову галузь
Усі новини...
Реклама:
Реклама: