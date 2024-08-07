WP: Кандидат Трампа у віцепрезиденти не відповідав на дзвінки Буданова та Олещука

Кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс у жовтні 2023 року повідомляв, що йому телефонували голова ГУР Кирило Буданов і командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Джерело: газета Washington Post

Деталі: Видання повідомляє, що блогер і прихильник теорій змов Чарльз Джонсон надав у розпорядження редакції особисте листування з Венсом.

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Йому він грубо описав свою неприязнь до українського уряду і відмову розглядати його прохання про допомогу США.

Видання пише, що в жовтні 2023 року, приблизно через три тижні після того, як республіканці в Палаті представників заблокували пакет військової допомоги для України, Венс писав, що йому дзвонили високопосадовці з України.

"Приятелю, я навіть не відповідатиму на дзвінки з України. До мене звернулися два дуже серйозні хлопці. Голова їхньої розвідки. Голова Повітряних сил. Скаржитися з приводу F16", – сказав Венс.