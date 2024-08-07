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Зеленський вніс до Ради законопроєкт про множинне громадянство

Тетяна ОлійникСереда, 7 серпня 2024, 23:44
Зеленський вніс до Ради законопроєкт про множинне громадянство
Фото - Getty Images

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєкт закону про множинне громадянство.

Джерелокартка законопроєкту №11469

Деталі: У пояснювальній записці вказано, що ухвалення цього закону допоможе забезпечити умови для повернення громадян, які вимушено покинули Україну через війну, а також збереження ними громадянства України.

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Окрім того, це розширить можливості для набуття українського громадянства деякими категоріями іноземців та людей без громадянства.

Глава держави пропонує, щоб множинність громадянства (підданства) допускалась у таких випадках:

  • одночасне набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави;
  • набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства своїх усиновлювачів-іноземців;
  • автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем;
  • автоматичне набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства внаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, який підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави;
  • набуття громадянства України у спрощеному порядку для іноземців, що є громадянами держав, які входять до переліку тих, хто може отримати громадянство у спрощеному порядку;
  • набуття громадянином України громадянства держав з переліку тих, чиї громадяни набувають громадянство України у спрощеному порядку.

Окрім того, множинність громадянства не допускатиметься щодо людей, які мають громадянство Росії (тобто країни, визнаної Верховною Радою державою-агресором / державою-окупантом) або держави, яка не визнає територіальну цілісність і суверенітет України. 

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Також законопроєкт має на меті спрощення порядку набуття громадянства України та вдосконалення регулювання правового статусу іноземців і людей без громадянства, які проходять або проходили військову службу за контрактом у Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту, Національній гвардії України або одружені з такою людиною чи є її дитиною.

Цей документ: 

  • уточнює умови набуття громадянства України за народженням, за територіальним походженням, а також умови прийняття до громадянства;
  • переглядає підстави для втрати громадянства України;
  • урегульовує питання можливості подання паспортного документа, строк дії якого закінчився, іноземцями та людьми без громадянства, які проходили службу у війську, для отримання посвідки на тимчасове проживання;
  • унормовує питання щодо правового статусу іноземців та людей без громадянства, які під час дії воєнного стану надають або надавали стрілецьку, тактичну, медичну, радіотехнічну, вибухотехнічну та іншу допомогу війську безпосередньо у районах ведення бойових дій.

Зеленськийгромадянствозаконодавство
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