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Повітряні сили попереджали про загрозу російських ударних БпЛА і балістики

Ольга Глущенко Четвер, 8 серпня 2024, 04:02
Повітряні сили попереджали про загрозу російських ударних БпЛА і балістики
дрон, ілюстративне фото Getty Images

Повітряні сили повідомили про загрозу ворожої балістики з північно-східного напрямку, а також групу російських БпЛА.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно о 2:27: "Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку".

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2:29: "БпЛА на Миколаївщині змінив напрямок на Одещину, курс південно-західним".

2:30: "Нова група ворожих ударних БпЛА з Херсонської області  прямує у Миколаївську область, курс північно-західний".

2:32: "Ще ворожі ударні БпЛА з Чорного моря у напрямку Одещини".

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3:03: "Відбій небезпеки для північно-східних областей".

3:04: "БпЛА на Миколаївщині рухається у напрямку Кіровоградської області, північно-західним курсом".

Оновлено: О 4:02 Повітряні сили повідомили про відбій загрози ударних ворожих БпЛА.

повітряна тривогаПовітряні сили ЗСУбезпілотники
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