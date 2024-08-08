Повітряні сили попереджали про загрозу російських ударних БпЛА і балістики
Четвер, 8 серпня 2024, 04:02
Повітряні сили повідомили про загрозу ворожої балістики з північно-східного напрямку, а також групу російських БпЛА.
Джерело: Повітряні сили
Дослівно о 2:27: "Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку".
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2:29: "БпЛА на Миколаївщині змінив напрямок на Одещину, курс південно-західним".
2:30: "Нова група ворожих ударних БпЛА з Херсонської області прямує у Миколаївську область, курс північно-західний".
2:32: "Ще ворожі ударні БпЛА з Чорного моря у напрямку Одещини".
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