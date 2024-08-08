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Чотири громади Сумщини ворог атакував КАБ

Ольга Глущенко Четвер, 8 серпня 2024, 03:26
Чотири громади Сумщини ворог атакував КАБ
ілюстративне фото від Getty Images

Протягом минулого дня росіяни здійснили 26 обстрілів Сумської області, 4 громади атакували КАБ.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 61 вибух. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Ворожбянська, Новослобідська, Есманьська, Середино-Будська громади".

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Деталі: На територію Середино-Будської громади росіяни скинули 3 міни. Були також артобстріли й, удар FPV-дроном – 9 вибухів.

Краснопільську громаду ворог теж атакував FPV-дронами, були й обстріли з мінометів та гранатометів – 15 вибухів.

По Новослобідській громаді росіяни завдали авіаудари КАБ, 2 вибухи.

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По Есманьській громаді били з мінометів, 4 вибухи.

По Юнаківській громаді ворог здійснив авіаудари КАБ, внаслідок яких було 12 вибухів. Також завдав удару FPV-дроном.

У Хотінській громаді теж зафіксували авіаудари КАБ, 9 вибухів.

Ворожбянську громаду противник атакував з артилерії, 2 вибухи.

По Сумській громаді ворог завдав авіаудару КАБ, 4 вибухи.

Також в ОВА повідомили, що два ворожих БпЛА 7 серпня були влучно знищені нашими Захисниками неба.

Сумська областьобстрілвибух
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