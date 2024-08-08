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ЗСУ за добу відмінусували ще 1 140 окупантів – Генштаб

Ірина БалачукЧетвер, 8 серпня 2024, 08:07
ЗСУ за добу відмінусували ще 1 140 окупантів – Генштаб
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони за минулу добу знешкодили ще 1 140 російських загарбників, знищили 36 ворожих артилерійських систем, 9 ББМ та 2 танки.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 08.08.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 587 510 (+1 140) осіб,
  • танків – 8 431 (+2) од,
  • бойових броньованих машин – 16 332 (+9) од,
  • артилерійських систем – 16 487 (+36) од,
  • РСЗВ – 1 142 (+4) од,
  • засобів ППО – 914 (+4) од,
  • літаків – 366 (+1) од,
  • гелікоптерів – 327 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 293 (+81) од,
  • крилатих ракет – 2 424 (+3),
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22 285 (+59) од,
  • спеціальної техніки – 2 767 (+8) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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