ЗСУ за добу відмінусували ще 1 140 окупантів – Генштаб
Четвер, 8 серпня 2024, 08:07
Сили оборони за минулу добу знешкодили ще 1 140 російських загарбників, знищили 36 ворожих артилерійських систем, 9 ББМ та 2 танки.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 08.08.24 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 587 510 (+1 140) осіб,
- танків – 8 431 (+2) од,
- бойових броньованих машин – 16 332 (+9) од,
- артилерійських систем – 16 487 (+36) од,
- РСЗВ – 1 142 (+4) од,
- засобів ППО – 914 (+4) од,
- літаків – 366 (+1) од,
- гелікоптерів – 327 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 293 (+81) од,
- крилатих ракет – 2 424 (+3),
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22 285 (+59) од,
- спеціальної техніки – 2 767 (+8) од.
Дані уточнюються.