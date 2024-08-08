У Херсоні зранку був приліт у багатоповерхівку – ОВА

Російські війська вранці 8 серпня обстріляли центр Херсона та поцілили у багатоповерхівку.

Джерело: Херсонська ОВА у Telegram, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Дослівно: "З самого ранку російська армія атакує Херсон. У Центральному районі міста під ударом опинилася багатоповерхівка".

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Деталі: Повідомляється, що ворожий снаряд прилетів по одній з квартир.

Внаслідок обстрілу оселя повністю зруйнована, ніхто не постраждав.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін також повідомив, що минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Ромашкове, Кізомис, Михайлівка, Новоберислав, Чорнобаївка, Станіслав, Антонівка, Качкарівка, Велетенське, Тягинка, Львове, Олександрівка, Калинівське, Благодатівка, Придніпровське, Садове та місто Херсон.

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За його словами, російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, освіній заклад, адмінбудівлі та заклад громадського харчування; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 9 багатоповерхівок та 11 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газогін, господарські споруди та приватні автомобілі. Через російську агресію 8 людей дістали поранення.

Під час нічної дронової атаки сили ППО над територією Херсонщини знищили 1 "Shahed-131/136.