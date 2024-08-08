Росіяни під ранок атакували Дніпропетровщину: поранили дитину
Четвер, 8 серпня 2024, 08:21
Російські окупанти вночі і під ранок атакували Дніпропетровську область – у Покровській громаді пошкодили два будинки та поранили дитину.
Джерело: очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram
Пряма мова Лукашука: "Окупанти не залишили у спокої і Нікопольський район. Вночі та ближче до ранку атакували райцентр, Мирівську та Покровську громади.
В останній постраждав 12-річний хлопчик, у нього – осколкові поранення. Пошкоджено два приватних будинки".
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Деталі: Він також додав, що вночі над областю оборонці неба збили ворожу ракету та розвідувальний безпілотник.