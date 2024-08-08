Затриману росіянами Леніє Умєрову планують "судити" у Москві

Кримська татарка, громадянка України Леніє Умерова, яку Росія звинувачує у шпигунстві, у листі повідомила, що росіяни планують судити її восени у Москві.

Джерело: брат Леніє Умерової Азіз у Facebook

Пряма мова: "Мені у справі замінили слідчого і нещодавно водили на знайомство. Нічого важливого, але каже, що основний суд орієнтовно буде восени.

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Також, що судитимуть мене в Москві, а не на Кавказі, але я не впевнена у цьому на 100%".

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