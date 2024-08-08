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Затриману росіянами Леніє Умєрову планують "судити" у Москві

Альона Мазуренко Четвер, 8 серпня 2024, 09:51
Затриману росіянами Леніє Умєрову планують судити у Москві
Леніє Умерова. Фото: брат Леніє Умерової Азіз у Facebook

Кримська татарка, громадянка України Леніє Умерова, яку Росія звинувачує у шпигунстві, у листі повідомила, що росіяни планують судити її восени у Москві. 

Джерело: брат Леніє Умерової Азіз у Facebook

Пряма мова: "Мені у справі замінили слідчого і нещодавно водили на знайомство. Нічого важливого, але каже, що основний суд орієнтовно буде восени.

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Також, що судитимуть мене в Москві, а не на Кавказі, але я не впевнена у цьому на 100%".

 

Нагадаємо: 

  • 4 грудня 2022 року російські силовики затримали 25-річну кримську татарку Леніє Умерову після перетину грузинсько-російського кордону, коли вона намагалася повернутися до тимчасово окупованого Криму для догляду за онкохворим батьком. Її звинуватили в нібито порушенні правил режимної зони.
  • Лефортовський суд Москви заарештував Умерову за звинуваченням у шпигунстві.

кримські татариРосія
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