Затриману росіянами Леніє Умєрову планують "судити" у Москві
Четвер, 8 серпня 2024, 09:51
Кримська татарка, громадянка України Леніє Умерова, яку Росія звинувачує у шпигунстві, у листі повідомила, що росіяни планують судити її восени у Москві.
Джерело: брат Леніє Умерової Азіз у Facebook
Пряма мова: "Мені у справі замінили слідчого і нещодавно водили на знайомство. Нічого важливого, але каже, що основний суд орієнтовно буде восени.
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Також, що судитимуть мене в Москві, а не на Кавказі, але я не впевнена у цьому на 100%".
Нагадаємо:
- 4 грудня 2022 року російські силовики затримали 25-річну кримську татарку Леніє Умерову після перетину грузинсько-російського кордону, коли вона намагалася повернутися до тимчасово окупованого Криму для догляду за онкохворим батьком. Її звинуватили в нібито порушенні правил режимної зони.
- Лефортовський суд Москви заарештував Умерову за звинуваченням у шпигунстві.