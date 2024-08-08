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Росіяни ударили по підрозділу ДСНС у Нікополі – пошкодили будівлю і техніку

Ірина БалачукЧетвер, 8 серпня 2024, 09:56
Росіяни ударили по підрозділу ДСНС у Нікополі – пошкодили будівлю і техніку
Фото ДСНС

Російські військові вранці 8 серпня ударили безпілотником по території підрозділу ДСНС у місті Нікополь на Дніпропетровщині, у результаті чого постраждали техніка і будівля пожежного депо, але минулося без жертв.

Джерело: ДСНС у Telegram

Дослівно служба: "Нікополь: вранці російські війська прицільно завдали удару БпЛА по території підрозділу ДСНС. Внаслідок удару вибито вікна пожежного депо та пошкоджено техніку рятувальників". 

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фото ДСНС

Деталі: У ДСНС підкреслили, що особовий склад пожежно-рятувального підрозділу не постраждав. 

 
фото ДСНС 

НікопольбезпілотникиДСНС
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