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Україна просить Мексику арештувати Путіна у разі його приїзду на інавгурацію

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловЧетвер, 8 серпня 2024, 11:46
Україна просить Мексику арештувати Путіна у разі його приїзду на інавгурацію
Володимир Путін, фото: Getty Images

Україна звернулася до уряду Мексики з проханням заарештувати правителя Росії Володимира Путіна, відповідно до ордеру Міжнародного кримінального суду, якщо він приїде на інавгурацію президентки Клаудії Шейнбаум 1 жовтня.

Джерело: посольство України в Мексиці у Facebook, передає "Європейська правда"

Деталі: У посольстві визнали той факт, що Мексика запрошує на інавгурацію представників усіх країн, з якими у неї є дипвідносини, однак нагадали країні про наявність ордера Міжнародного кримінального суду (МКС) на арешт Путіна.

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Дослівно: "Ми сподіваємося, уряд Мексики усвідомлює факт, що Владімір Путін є воєнним злочинцем, підозрюваним у викраденні та примусовій депортації українських дітей у Росію, ордер на арешт якого виданий Міжнародним кримінальним судом, юрисдикцію якого визнає Мексика...

Віримо, що Мексика виконає міжнародний ордер на арешт, передавши вищезазначеного судовому органу ООН у Гаазі".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше стало відомо, що команда новообраної президентки Мексики Клаудії Шейнбаум в координації з міністром закордонних справ Хуаном Рамоном де ла Фуенте почала розсилати запрошення президентам різних країн на інавгурацію Шейнбаум, яка відбудеться 1 жовтня. Одне з офіційних запрошень надійшло Путіну.
  • У березні 2023 року у Міжнародному кримінальному суді видали ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна, вважаючи його винним у незаконній депортації тисяч дітей з України. 
  • Видача ордера означає, що Путіна можуть заарештувати, якщо він поїде до будь-якої країни-члена МКС.

Детально про те, що означає це рішення МКС, дивіться у відеоблозі ЄвроПравди та читайте у статті Суд замість трибуналу? Що означає ордер з Гааги на арешт Путіна та чому цього недостатньо

МексикаПутінарештУкраїна
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