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Росіяни поцілили КАБами по школі на Сумщині: двоє загиблих, серед яких дитина

Станіслав ПогоріловЧетвер, 8 серпня 2024, 14:03
Росіяни поцілили КАБами по школі на Сумщині: двоє загиблих, серед яких дитина
ілюстративне фото Getty Images

У четвер, 8 серпня російські війська завдали удару КАБами по селу Могриця Сумського району області, поцілили у сільську школу, в результаті чого загинули 23-річний хлопець і його 6-річний брат.

Джерело: голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх в ефірі телемарафону, повідомляє "Інтерфакс-Україна", МВС

Пряма мова: "На жаль, у нас є загиблі. Буквально зараз після авіаційного нальоту по населеному пункту Могриця було завдано авіаційного удару КАБами, внаслідок чого загинуло двоє людей, серед них одна дитина".

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Деталі: Артюх уточнив, що загиблі – брат і сестра, 22 і 6 років, які перебували на подвір'ї школи.

За його словами, окупанти скинули за добу 56 керованих авіабомб по населених пунктах чотирьох прикордонних районів Сумської області. У них є ще двоє поранених. Водночас Артюх не уточнив де саме.

Оновлено. Згодом в МВС уточнили, що війська РФ завдали авіаудару по цивільній інфраструктурі Юнаківської громади, унаслідок чого загинули шестирічний хлопчик та його 23-річний брат.

Сумська областьвійнажертви
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