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Кулеба обговорив з главою МЗС Норвегії розширення ініціативи щодо F-16 та "формулу миру"

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловЧетвер, 8 серпня 2024, 14:19
Кулеба обговорив з главою МЗС Норвегії розширення ініціативи щодо F-16 та формулу миру
Дмитро Кулеба, фото: Getty Images

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову зі своїм норвезьким колегою Еспеном Бартом Ейде, під час якої, зокрема, йшлося про можливість розширення ініціативи щодо винищувачів F-16 та залучення нових країн до "формули миру".

Джерело: Кулеба у соцмережі X, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Зокрема, український міністр подякував Норвегії за участь в коаліції щодо надання F-16 Україні. "Ми обговорили розширення цієї ініціативи", – додав він.

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Сторони також узгодили наступні кроки щодо залучення нових країн до процесу реалізації "формули миру".

Окремо Кулеба підкреслив, що цінує зусилля Норвегії "щодо збільшення допомоги Україні, а також її рішення зробити додаткові кроки зі зміцнення нашої енергетичної системи".

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