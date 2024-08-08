Бійці 53-ї ОМБр ударом FPV-дрона знищили прапор РФ у Нью-Йорку на Донеччині

Розвідники 53-ї окремої механізованої бригади за допомогою дрона-камікадзе знищили російський прапор, який окупанти 6 серпня почепили на даху однієї з будівель селища Нью-Йорк Донецької області, та повернули український стяг.

Джерело: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха у Facebook

Дослівно: "Одним точним ударом FPV-дрона розвідники 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха знищили "тряпку" окупантів, які позавчора [6 серпня] ризикнули її вивісити у Нью-Йорку".

Реклама:

Деталі: Військові опублікували відео, в якому повернули український стяг на своє місце.

Розвідники 53-ї ОМБр ударом FPV-дрона знищили прапор РФ у селищі Нью-Йорк на Донеччині та повернули прапор України.



Відео: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха pic.twitter.com/th4yms0FHA — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) August 8, 2024

ВІДЕО ДНЯ

"Розвідка - це воїни, котрі скромно та тихо роблять, здавалось неможливі речі, немов прадавні характерники, під покровом тіні завдають ударів та знищують. Не тиражують свої подвиги, а просто якісно виконують свою роботу – на землі та в повітрі – знищують та захищають", – йдеться в повідомленні бригади.