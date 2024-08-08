ЄС нагадав про участь Білорусі у війні в Україні перед річницею сфальшованих виборів

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель підтвердив засудження з боку ЄС режиму Александра Лукашенка та закликав до звільнення всіх політичних в’язнів.

Джерело: заява Борреля напередодні четвертої річниці сфальшованих президентських виборів у Білорусі 9 серпня 2020 року, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Топдипломат ЄС нагадав про масштабні протести проти фальсифікацій на виборах у Білорусі, на які режим Лукашенка "відповів масованою кампанією насильства і залякування проти власного народу".

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"Наразі в ув'язненні перебувають близько 1400 політичних в'язнів. Вони становлять лише частину з тисяч людей, які були ув'язнені та звільнені з-під варти за політичними мотивами з 2020 року", – нагадав Боррель, зауваживши, що принаймні шестеро політв’язнів загинули в білоруських тюрмах.

Крім того, він наголосив на тому, що режим Лукашенка є співучасником незаконної загарбницької війни Росії проти України, внаслідок чого "білоруський суверенітет та ідентичність дедалі більше опиняються під загрозою".

У зв’язку з цим Євросоюз запровадив кілька раундів санкцій проти білоруського режиму та його прихильників, які вже стосуються 261 фізичної та 37 юридичних осіб.

"ЄС залишається єдиним у своїй підтримці відважного народу Білорусі, білоруського демократичного руху та громадянського суспільства в їхньому прагненні до вільної, демократичної, суверенної та незалежної Білорусі як частини мирної Європи", – запевнив Боррель.

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