Росіяни скинули бомбу на Селидове: 2 загиблих, 11 поранених, пошкоджено 20 багатоповерхівок
Четвер, 8 серпня 2024, 21:55
У четвер ввечері російські війська скинули на місто Селидове в Донецькій області планерну авіабомбу, внаслідок чого загинули двоє людей, ще 11 дістали поранення.
Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у соцмережах
Деталі: За його словами, серед поранених — 5-річна дитина.
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Очільник ОВА повідомив також, що вибухом пошкоджено 20 багатоповерхових домів, шість адміністративних будівель та три підприємства. На місці працюють всі відповідальні служби.
Філашкін зауважив, що це вже друга смертоносна атака на цивільних області за день — вранці росіяни вбили двох людей у Костянтинівці.