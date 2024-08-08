Росіяни скинули бомбу на Селидове: 2 загиблих, 11 поранених, пошкоджено 20 багатоповерхівок

У четвер ввечері російські війська скинули на місто Селидове в Донецькій області планерну авіабомбу, внаслідок чого загинули двоє людей, ще 11 дістали поранення.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у соцмережах

Деталі: За його словами, серед поранених — 5-річна дитина.

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Очільник ОВА повідомив також, що вибухом пошкоджено 20 багатоповерхових домів, шість адміністративних будівель та три підприємства. На місці працюють всі відповідальні служби.

Наслідки скидання авіабомби на Селидове. Фото: ОВА

Філашкін зауважив, що це вже друга смертоносна атака на цивільних області за день — вранці росіяни вбили двох людей у Костянтинівці.