У МАГАТЕ занепокоєні лісовими пожежами біля окупованої ЗАЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії вважає, що виникнення інтенсивних пожеж поблизу тимчасово окупованої Росією Запорізької АЕС ставить під загрозу її зовнішнє електропостачання.

Джерело: сайт МАГАТЕ, Укрінформ

Дослівно: "Протягом минулого тижня Місія МАГАТЕ з підтримки та сприяння в Запоріжжі (ISAMZ) кілька разів спостерігала пожежі на різних відстанях від ЗАЕС та прилеглих сіл. На вихідних експерти МАГАТЕ спостерігали дим, що надходив з району на північ від ЗАЕС біля вхідного каналу ЗАЕС".

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Деталі: У агентстві зазначили, що пожежа була під повітряними кабелями електропередач, які залишилися для живлення ЗАЕС.

Дослівно: "Оскільки літня спека триває, такі пожежі вздовж трас двох ліній, що залишилися, ставлять ЗАЕС під загрозу втрати зовнішнього електропостачання. Хоча цього разу відключення жодної з ліній не відбулося, ситуація підкреслила крихкість зовнішнього електропостачання ЗАЕС".