Російські війська запустили ударні БпЛА на територію України

Увечері 8 серпня російські війська запустили на територію України ударні дрони.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 23:09 стало відомо про БпЛА на території Запорізької області.

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О 23:10 тривогу оголосили на Дніпропетровщині.

Дослівно Повітряні сили о 00:17: "БпЛА на Дніпропетровщині рухаються у напрямку Дніпра зі сходу".

00:27: "Дніпро та Павлоград, БпЛА у вашому напрямку зі сходу".

ВІДЕО ДНЯ

1:07: "БпЛА на Харківщині рухаються північно-західним курсом.

БпЛА на Запоріжжі, курс північно-західний.

БпЛА з Дніпропетровської області у напрямку Полтавської/Черкаської областей.

БпЛА на Херсонщині прямують у бік Миколаївщини зі сходу".

1:21: "Кіровоградська, Миколаївська області - загроза ударних БпЛА".

2:07: "Черкаська область - загроза ударних БпЛА".

2:14: "БпЛА на Харківщині рухаються на захід у напрямку Полтавщини.

БпЛА на Сумщині у районі Лебедина, курс північно-західний.

БпЛА на півдні Полтавщини, курс північно-західний.

БпЛА з Дніпропетровської області у напрямку Полтавської/Черкаської областей.

Нові БпЛА на Херсонщині прямують у бік Миколаївщини зі сходу".

2:29: "Шахед над Запоріжжям".

3:02: "Київська область - загроза ударних БпЛА".

4:56: ""Шахеди" на Полтавщині та Київщині".