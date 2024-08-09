Російські війська запустили ударні БпЛА на територію України

Увечері 8 серпня російські війська запустили на територію України ударні дрони.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Деталі: О 23:09 стало відомо про БпЛА на території Запорізької області.
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О 23:10 тривогу оголосили на Дніпропетровщині.
Дослівно Повітряні сили о 00:17: "БпЛА на Дніпропетровщині рухаються у напрямку Дніпра зі сходу".
00:27: "Дніпро та Павлоград, БпЛА у вашому напрямку зі сходу".
1:07: "БпЛА на Харківщині рухаються північно-західним курсом.
БпЛА на Запоріжжі, курс північно-західний.
БпЛА з Дніпропетровської області у напрямку Полтавської/Черкаської областей.
БпЛА на Херсонщині прямують у бік Миколаївщини зі сходу".
1:21: "Кіровоградська, Миколаївська області - загроза ударних БпЛА".
2:07: "Черкаська область - загроза ударних БпЛА".
2:14: "БпЛА на Харківщині рухаються на захід у напрямку Полтавщини.
БпЛА на Сумщині у районі Лебедина, курс північно-західний.
БпЛА на півдні Полтавщини, курс північно-західний.
БпЛА з Дніпропетровської області у напрямку Полтавської/Черкаської областей.
Нові БпЛА на Херсонщині прямують у бік Миколаївщини зі сходу".
2:29: "Шахед над Запоріжжям".
3:02: "Київська область - загроза ударних БпЛА".
4:56: ""Шахеди" на Полтавщині та Київщині".