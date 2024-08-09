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У Криму лунали вибухи, окупанти кажуть про збиті БпЛА, "Нептун" і морські дрони

Ольга Глущенко П'ятниця, 9 серпня 2024, 04:38
У Криму лунали вибухи, окупанти кажуть про збиті БпЛА, Нептун і морські дрони
стовп диму над морем біля Севастополя, фото: Кримський вітер

Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив про "атаку ЗСУ", і що нібито окупанти збили протикорабельну ракету "Нептун" над акваторією міста, а також уразили БпЛа і морські дрони.

Джерело: Развожаєв у telegram, Кримський вітер

Пряма мова: "Наші військові відбивають атаку ЗСУ. За попередньою інформацією вже збито одну протикорабельну ракету "Нептун" над акваторією на значному віддаленні від берега".

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Деталі: Пізніше Кримський вітер повідомив про стрілянину і сильний вибух у Чорноморському (селище в Євпаторійському районі Криму – ред.), а також роботу росіської ППО в районі аеродрома Бельбек.

Розважаєв також заявив про атаку надводних дронів, за його даними, нібито були знищені два безекіпажні катери.

Оновлено о 4:38: "Губернатор" заявив і про атаку БпЛА на окупований Севастополь.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "У Севастополі відбивають атаку БпЛА. За попередньою інформацією в районі Орлівки збито одну повітряну ціль. Можливе падіння осколків і суббоєприпасів.

За інформацією від Рятувальної служби Севастополя, наразі зафіксовано інформацію про падіння осколків у районі Качі поруч із вулицею Авіаторів".

Деталі: Згодом він повідомив про нібито "кілька повітряних цілей", збитих над морем.

Севастопольвійна
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