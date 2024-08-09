Атака БпЛА на російський Липецьк: влада заявила про режим НС в окрузі
Російська влада заявила про масовану атаку безпілотників на Липецьк, у результаті яких відбулася детонація вибухонебезпечних об'єктів, а також зазнав ушкоджень об'єкт енергетичної інфраструктури. Згодом у Липецькому окрузі запровадили режим надзвичайної ситуації.
Джерело: губернатор Липецької області Ігор Артамонов
Деталі: Спочатку Артамонов написав про нібито масовану атаку безпілотників на область.
Згодом він повідомив про детонацію вибухонебезпечних об'єктів і уражений об'єкт енергетичної інфраструктури.
Пряма мова: "Липецьк зазнав масованої атаки БпЛА".
"Сталася детонація вибухонебезпечних об'єктів далеко від цивільних будівель".
"Унаслідок падіння БПЛА пошкоджений об'єкт енергетичної інфраструктури. Є порушення електропостачання".
Деталі: Артамонов також повідомив, що в соціальних мережах і месенджерах ширяться заклики залишати Липецьк.
Разом з тим у пабліках місцеві жителі повідомили про потужні вибухи на аеродромі в Липецькій області.
Оновлено: Артамонов заявив, що в Липецькому окрузі запровадили режим надзвичайної ситуації та евакуюють жителів чотирьох населених пунктів. Також у місті та окрузі зупинили рух громадського траспорту до скасування червоного рівня небезпеки.
У МНС Липецької області підтвердили пожежу на військовому аеродромі.
О 6:02 Артамонов знову повідомив про загрозу БпЛА і роботу ППО. Телеграм-канали пишуть про нові вибухи в Липецьку.