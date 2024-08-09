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Атака БпЛА на російський Липецьк: влада заявила про режим НС в окрузі

Ольга Глущенко П'ятниця, 9 серпня 2024, 03:50
Атака БпЛА на російський Липецьк: влада заявила про режим НС в окрузі
вибухи в Липецьку, фото: astra

Російська влада заявила про масовану атаку безпілотників на Липецьк, у результаті яких відбулася детонація вибухонебезпечних об'єктів, а також зазнав ушкоджень об'єкт енергетичної інфраструктури. Згодом у Липецькому окрузі запровадили режим надзвичайної ситуації.

Джерело: губернатор Липецької області Ігор Артамонов

Деталі: Спочатку Артамонов написав про нібито масовану атаку безпілотників на область.

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Згодом він повідомив про детонацію вибухонебезпечних об'єктів і уражений об'єкт енергетичної інфраструктури.

Пряма мова: "Липецьк зазнав масованої атаки БпЛА".

"Сталася детонація вибухонебезпечних об'єктів далеко від цивільних будівель".

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"Унаслідок падіння БПЛА пошкоджений об'єкт енергетичної інфраструктури. Є порушення електропостачання".

Деталі: Артамонов також повідомив, що в соціальних мережах і месенджерах ширяться заклики залишати Липецьк.

Разом з тим у пабліках місцеві жителі повідомили про потужні вибухи на аеродромі в Липецькій області.

Оновлено: Артамонов заявив, що в Липецькому окрузі запровадили режим надзвичайної ситуації та евакуюють жителів чотирьох населених пунктів. Також у місті та окрузі зупинили рух громадського траспорту до скасування червоного рівня небезпеки.

У МНС Липецької області підтвердили пожежу на військовому аеродромі.

О 6:02 Артамонов знову повідомив про загрозу БпЛА і роботу ППО. Телеграм-канали пишуть про нові вибухи в Липецьку.

Росіябезпілотникивибухенергетика
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