Над Дніпропетровщиною збили 2 "Шахеди", в області пошкоджена інфраструктура

Росіяни атакували Дніпропетровську область артилерією та безпілотниками, два ворожі "Шахеди" над областю збили, минулося без жертв, але пошкоджена інфраструктура. Над Полтавщиною збили усі повітряні цілі окупантів.

Джерело: голови Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та Полтавської ОВА Філіп Пронін у Telegram

Пряма мова Лисака: "Уночі бійці ПвК "Схід" знищили над областю два "Шахеди".

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Майже півтора десятка ворожих атак на Нікопольщину сталися ввечері і вже зранку. Від російського терору потерпали районний центр, Мирівська, Марганецька і Покровська громади. По населеним пунктам агресор застосував артилерію та дрони-камікадзе. Понівечена інфраструктура. Люди не постраждали".

Деталі: Пронін повідомив, що вночі Сили оборони "гарно відпрацювали по повітряних цілях ворога" на Полтавщині.

"На щастя, влучань на території області не зафіксовано. Постраждалих також немає", – підсумував голова ОВА.