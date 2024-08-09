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Росіяни ввечері і вночі обстріляли Куп’янщину: горіли будинки, є постраждалі

Ірина БалачукП'ятниця, 9 серпня 2024, 09:03
Росіяни ввечері і вночі обстріляли Куп’янщину: горіли будинки, є постраждалі
Фото ДСНС

Увечері 8 серпня та вночі 9 серпня російські загарбники атакували Куп’янський район Харківської області, у результаті чого вирували пожежі та кілька людей дістали поранення.

Джерело: ДСНС та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Дослівно ДСНС: "За попередніми даними, 3 людини постраждало внаслідок нічного ворожого масованого реактивного удару по житловим кварталам міста Куп’янськ та прилеглих населених пунктів.

Також було пошкоджено багатоповерхівки, приватні домоволодіння та об'єктів торгівлі". 

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Фото ДСНС

Деталі: У ДСНС зазначили, що рятувальники працювали під постійними ворожими обстрілами.

За даними голови ОВА, постраждали 4 мешканців. 

 
фото ДСНС

Синєгубов уточнив, що окупанти вдарили по Куп'янську близько 23:00 8 серпня, у результаті чого горів будинок і постраждали 57-річна жінка, 45-річний чоловік, 44-річний чоловік.

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Також у місті горів 2-поверховий магазин. А в смт Куп'янськ-Вузловий через обстріл зайнявся дах приватного будинку.

 
фото ДСнс

00:25 росіяни знову вдарили по м. Куп’янськ, внаслідок чого 44-річний чоловік дістав поранення.

Харківська областьвійнапожежа
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