Розвідка Британії: РФ укріплює позиції на Донеччині та просувається вглиб області

Розвідувальна спільнота Великої Британії зазначає, що російські сухопутні війська продовжують наступальні дії на багатьох ділянках фронту в Донецькій області та мають подальший тактичний прогрес.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії 9 серпня

Деталі: Основна увага російських операцій майже однозначно зосереджена в центральній частині Донецької області, йдеться в огляді.

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Нещодавні російські успіхи призвели до того, що Покровськ опинився приблизно за 16 км від нинішньої лінії фронту. Покровськ є важливим логістичним центром, який підтримує українські операції на Донеччині.

Росія також продовжує укріплювати свої позиції у Нью-Йорку, і її просування в цьому районі загрожує Торецьку.

Росія продовжує покладатися на затратні піхотні атаки для поступового просування вглиб української території.

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Наприкінці липня британська розвідка прогнозувала, що Росія продовжить тактичне просування в найближчі тижні попри обмежену загальну оперативну спроможність.

Також у МО Британії відзначали, що За останні два місяці середньодобові втрати росіян вбитими та пораненими знизилися з максимального за весь час повномасштабної війни рівня до 1140 осіб у липні 2024 року.