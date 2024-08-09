Розвідка Британії: РФ укріплює позиції на Донеччині та просувається вглиб області
Розвідувальна спільнота Великої Британії зазначає, що російські сухопутні війська продовжують наступальні дії на багатьох ділянках фронту в Донецькій області та мають подальший тактичний прогрес.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії 9 серпня
Деталі: Основна увага російських операцій майже однозначно зосереджена в центральній частині Донецької області, йдеться в огляді.
Нещодавні російські успіхи призвели до того, що Покровськ опинився приблизно за 16 км від нинішньої лінії фронту. Покровськ є важливим логістичним центром, який підтримує українські операції на Донеччині.
Росія також продовжує укріплювати свої позиції у Нью-Йорку, і її просування в цьому районі загрожує Торецьку.
Росія продовжує покладатися на затратні піхотні атаки для поступового просування вглиб української території.
Наприкінці липня британська розвідка прогнозувала, що Росія продовжить тактичне просування в найближчі тижні попри обмежену загальну оперативну спроможність.
Також у МО Британії відзначали, що За останні два місяці середньодобові втрати росіян вбитими та пораненими знизилися з максимального за весь час повномасштабної війни рівня до 1140 осіб у липні 2024 року.