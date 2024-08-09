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Росіяни вдарили по ТЦ у Костянтинівці: 11 загиблих, 37 поранених, люди під завалами

Ірина БалачукП'ятниця, 9 серпня 2024, 14:58
Росіяни вдарили по ТЦ у Костянтинівці: 11 загиблих, 37 поранених, люди під завалами
ФОТО З TELEGRAM ВАДИМА ФІЛАШКІНА 

Російські окупанти завдали удару по Костянтинівці у Донецькій області, зокрема, поцілили у супермаркет – там вирує пожежа, 11 людей загинули та 37 дістали поранення.

Джерело: голова донецької ОВА Вадим Філашкін та президент Володимир Зеленський у Telegram, Нова пошта у Facebook, Національна поліція України

О 13:16 президент Володимир Зеленський повідомив, що загинули 4 людини і 24 дістали поранення. Під завалами перебувають люди.

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Оновлено: На 13:48 кількість загиблих у Костянтинівці зросла до 9. 

Станом на 14:56 у МВС повідомили про 11 загиблих та 37 поранених. Також пошкоджені житлові будинки, магазини, більше десятка автомобілів.

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Пряма мова Зеленського: "Костянтинівка, Донецька область. Удар російських терористів по звичайному супермаркету та пошті. Люди під завалами. Триває рятувальна операція, і буде зроблено все, щоб врятувати людей".

Деталі: Голова ОВА уточнив, що один із поранених перебуває у важкому стані, йому надають необхідну медичну допомогу. 

 
Фото з Telegram ВАдима Філашкіна 
 
Фото з Telegram ВАдима Філашкіна 

"На місці працюють поліція, рятувальники, медики та всі відповідальні служби. Пошуково-рятувальна операція триває", – підсумував Філашкін.

У соцмережах пишуть, що загарбники поцілили по "Еко-маркету". 

 
фото поліції

Нова пошта повідомила, що загарбники влучили у торгівельний центр, де знаходилось вантажне відділення пошти. 

 
Фото з Facebook нової пошти

"Всі наші співробітники живі, один колега отримав контузію – йому надається вся необхідна допомога. На жаль, є постраждалі серед населення. Попередньо – частина посилок вціліла. Оціночна вартість знищеного вантажу буде компенсована клієнтам у повному обсязі", – повідомили у Новій пошті. 

 
фото поліції

Донецька областьпожежавійна
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