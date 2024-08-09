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Президентські вибори в США: Гарріс збільшила відрив від Трампа

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 9 серпня 2024, 12:55
Президентські вибори в США: Гарріс збільшила відрив від Трампа
Камала Гарріс, фото: Getty Images

За результатами опитуванням Ipsos, віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає республіканця Дональда Трампа з результатом 42% проти 37% в загальнонаціональному опитуванні щодо президентських виборів у США.

Джерело: Reuters з посиланням на результати опитування, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Опитування показало, що Гарріс збільшила свою перевагу над Трампом у порівнянні з дослідженням 22-23 липня, у якому вона випереджала республіканця з 37% проти 34%.

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Загальнонаціональне опитування 2045 дорослих американців, проведене 2-7 серпня, показало, що 4% опитаних підтримують незалежного кандидата Роберта Кеннеді-молодшого порівняно з 10% у липні.

Серпневе опитування проводила компанія Ipsos незалежно від Reuters. Опитування, проведене онлайн, мало похибку близько 3 відсоткових пунктів.

В окремому опитуванні Ipsos виявилось, що Гарріс випереджає Трампа з відривом 42% проти 40% у семи ключових штатах: Арізоні, Джорджії, Мічигані, Неваді, Північній Кароліні, Пенсильванії та Вісконсині.

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Гарріс вступила у перегони 21 липня, коли президент Джо Байден згорнув свою кампанію і підтримав свою віцепрезидентку після катастрофічного виступу на дебатах 27 червня проти Трампа.

Опитування Reuters/Ipsos здебільшого показували, що Байден і Трамп мали однакову кількість голосів, хоча Байден показував гірші результати, ніж на виборах 2020 року, коли він переміг Трампа.

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