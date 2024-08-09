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Rheinmetall виготовить для української армії 8 хірургічних станцій

Христина Бондарєва, Євген КізіловП'ятниця, 9 серпня 2024, 15:38
Rheinmetall виготовить для української армії 8 хірургічних станцій
Хірургічні станції. фото з сайту Rheinmetall

Міноборони України замовило у німецької компанії Rheinmetall вісім станцій передових хірургічних бригад (FST) для своїх збройних сил. 

Джерело: повідомлення компанії від 9 серпня, пише "Європейська правда"

Деталі: Замовлення є частиною ініціативи Федерального уряду Німеччини. Очікується, що постачання розпочнеться у 2024 році і завершиться до кінця 2026 року.

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Замовлення складається з восьми готових під ключ систем, оснащених найсучаснішою медичною технікою, серед яких рентгенівський контейнер, операційна та блок інтенсивної терапії за стандартами сучасної лікарні. 

Для транспортування кожного підрозділу Rheinmetall також постачає мобільний компонент, що складається з трьох вантажних автомобілів Rheinmetall MAN Military Vehicles разом з причепами. 

Вартість замовлення оцінюється в середньому двозначним числом в мільйони євро.

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"Медичні автомобілі Rheinmetall є високомобільними, дуже швидкими в експлуатації та відповідають найвищим стандартам якості. Нещодавно розміщене замовлення підкреслює, що наші перші поставки медичної техніки в Україну довели свою цінність", – прокоментував Армін Паппергер, генеральний директор Rheinmetall.

На додаток до постачання станцій FST передбачається також проведення тижневого навчання відповідного українського персоналу в Німеччині. 

У вересні 2023 року компанія Rheinmetall передала Україні мобільний польовий госпіталь на 32 ліжка для пацієнтів, з яких вісім призначені для інтенсивної терапії. Тоді десять українських солдатів пройшли двотижневий тренінг зі збирання та розбирання, а також транспортування та експлуатації шпиталю. 

Напередодні Rheinmetall, найбільший оборонний концерн Німеччини, заявив про небачене зростання.

НімеччинаУкраїнаЗбройні силидопомога Україні
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