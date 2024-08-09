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Британія до річниці сфальшованих виборів у Білорусі ввела нові санкції проти режиму Лукашенка

Олег Павлюк, Євген КізіловП'ятниця, 9 серпня 2024, 16:24
Британія до річниці сфальшованих виборів у Білорусі ввела нові санкції проти режиму Лукашенка
Олександр Лукашенко. фото: Getty Images

МЗС Великої Британії оголосило в п’ятницю про ввведення санкцій щодо 4 фізичних та 3 юридичних осіб із Білорусі з нагоди 4-ї річниці сфальшованих президентських виборів у країні.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: До британського санкційного списку потрапили керівники чотирьох білоруських виправних колоній, де незаконно утримуються політичні в’язні та активісти, та три білоруські підприємства оборонного і військово-промислового сектора, що підтримують зв’язки з Росією.

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Окрім санкцій, Британія оголосила про виділення 2,5 мільйона фунтів стерлінгів "на підтримку прав людини та громадянського суспільства в Білорусі, зокрема подальше фінансування міжнародної платформи зі збору доказів порушень прав людини режимом Лукашенка.

"Через чотири роки після жорстоких подій, свідками яких ми стали в Білорусі, нещадні репресії Лукашенка проти громадянського суспільства не демонструють жодних ознак послаблення", – прокоментував голова британського МЗС Девід Леммі.

Як вказують у британському уряді, із серпня 2020 року білоруський режим затримав понад 40 тисяч людей за сфабрикованими політичними звинуваченнями та порушив щонайменше 12 тисяч політично вмотивованих кримінальних справ.

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"За даними білоруської неурядової організації "Правозахисний центр "Вясна", в Білорусі залишаються ув'язненими 1389 політичних в'язнів, серед яких правозахисники, журналісти, представники демократичної опозиції та профспілкові діячі", – ідеться в повідомленні.

Напередодні чотири роки репресій режиму Лукашенка засудили і в Європейському Союзі, нагадавши про його співучасть у незаконній загарбницькій війни Росії проти України.

Велика БританіяБілорусьЛукашенкосанкції
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