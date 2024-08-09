Росіяни вдруге за день обстріляли Костянтинівку: били зі "Смерчів"

Російська армія після авіаудару по супермаркету у Костянтинівці обстріляла місто зі "Смерчів" – пошкоджено 6 приватних будинків і газопровід.

Джерело: начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у Telegram

Дослівно: "Ще один обстріл Костянтинівки – поранено 2 цивільних.

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Після цинічного ранкового удару по "Еко-маркету" росіяни знову обстріляли Костянтинівку – цього разу зі Смерчів по приватному сектору.

Пошкоджено 6 приватних будинків і газопровід".

Деталі: Крім того, Філашкін повідомив оновлену інформація щодо ранкового удару 9 серпня по гіпермаркету – 11 загиблих і 37 поранених.