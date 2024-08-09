Зеленський: На Ставці говорили про оборонні дії на напрямках, звідки Росія завдавала ударів

Президент Володимир Зеленський повідомив, що 9 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про оборонні дії на напрямках, звідки Росія завдавала ударів по українській території.

Джерело: Зеленський у соцмережах

Пряма мова: "Найперше заслухали доповідь Головкома Олександра Сирського щодо ситуації на всіх ключових напрямках: південь, Курахове, Покровськ, Торецьк, Часів Яр, Луганщина та Харківщина. І щодо наших оборонних дій на напрямках, звідки Росія завдавала ударів по українській території".

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Деталі: Глава держави повідомив також, що рішенням Ставки затвердили план наступних дій із посилення нашої системи ППО для захисту людей, критичної інфраструктури та військових об’єктів.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів про комплексний захист шкіл у співпраці з місцевою владою, громадами. Усі безпекові аспекти підготовки до навчального року.

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Пряма мова: "Також була доповідь голови СЗР Олега Іващенка щодо чергових терористичних задумів Росії. Ми все це бачимо й будемо готові. І насамкінець – важлива доповідь СБУ, Василя Малюка, щодо їхніх спеціальних далекобійних операцій. Дуже результативні дії!"