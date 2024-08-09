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США наклали нові санкції на режим Лукашенка до річниці сфальшованих виборів у Білорусі

Олег Павлюк, Євген КізіловП'ятниця, 9 серпня 2024, 18:36
США наклали нові санкції на режим Лукашенка до річниці сфальшованих виборів у Білорусі
фото: Getty Images

Міністерство фінансів США 9 серпня оголосило про новий пакет санкцій проти режиму Олександра Лукашенка до четвертої річниці сфальшованих президентських виборів у Білорусі.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Нові санкції США стосуються 19 фізичних та 14 юридичних осіб, причетних до військової допомоги Росії, ухиляння від західних санкцій, а також збагачення білоруських олігархів із найближчого оточення Александра Лукашенка.

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Йдеться, зокрема, про білоруські ТОВ "Лабораторія адитивних технологій", "Рухсервомотор" та "АлЮрТех" та їхнє керівництво, які допомагають підсанкційній білоруській компанії "Пеленг", виробнику оптоелектроніки.

У чорний список США потрапили приватні білоруські перевізники "Авіакомпанія Рада" та "РубіСтар", які допомагали російській оборонці та терористам ПВК "Вагнер", а також "Авіакомпанія "Белканто", що оперувала підсанкційними літаками.

Серед підприємств білоруської оборони в новому санкційному пакеті США присутні "Завод "Легмаш" (виробництво артилерійських боєприпасів) та КБ "Безпілотні вертольоти" (виробник дронів).

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Також Мінфін США наклав санкції на літак EW-001PB з особистого авіапарку Лукашенка.

Паралельно Державний департамент США наклав візові санкції на 19 посадовців білоруського режиму та їхніх поплічників за їхню участь у підриві демократії в Білорусі.

Перед тим Велика Британія також оголосила про санкції проти чотирьох фізичних та трьох юридичних осіб із Білорусі з нагоди четвертої річниці сфальшованих президентських виборів у країні.

Напередодні чотири роки репресій режиму Лукашенка засудили і в Європейському Союзі, нагадавши про його співучасть у незаконній загарбницькій війни Росії проти України.

СШАБілорусьсанкціїЛукашенко
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