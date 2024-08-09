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Десант ГУР висадився на Кінбурнську косу та знищив десятки окупантів з технікою

Євген КізіловП'ятниця, 9 серпня 2024, 18:54
Десант ГУР висадився на Кінбурнську косу та знищив десятки окупантів з технікою
Прапор Воєнної розвідки України на Кінбурнській косі. скриншот відео розвідки

Спецпризначенці Головного управління розвідки України 9 серпня здійснили рейд на окуповану росіянами Кінбурнську косу в Миколаївській області. Там вони знищили шість одиниць броньованої техніки ворога та ліквідували близько трьох десятків загарбників.

Джерело: ГУР у соцмережах

Деталі: Десантну операцію здійснили підрозділи "Химера", "Стугна", Paragon, "Сибірський батальйон", "Терор" у складі спецпідрозділу ГУР Тимура за підтримки Військово-Морських сил та у взаємодії з іншими складовими Сил безпеки й оборони держави.

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Під час місії на косі спецпризначенці атакували укріплення росіян на їхніх позиціях "Кінбурнська фортеця", "Морський вокзал" та "Пам’ятник Суворову".

Біля останнього воїни ГУР встановили бойовий прапор Воєнної розвідки України.

ГУРвійнаКістіон
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