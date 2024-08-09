Десант ГУР висадився на Кінбурнську косу та знищив десятки окупантів з технікою
Спецпризначенці Головного управління розвідки України 9 серпня здійснили рейд на окуповану росіянами Кінбурнську косу в Миколаївській області. Там вони знищили шість одиниць броньованої техніки ворога та ліквідували близько трьох десятків загарбників.
Джерело: ГУР у соцмережах
Деталі: Десантну операцію здійснили підрозділи "Химера", "Стугна", Paragon, "Сибірський батальйон", "Терор" у складі спецпідрозділу ГУР Тимура за підтримки Військово-Морських сил та у взаємодії з іншими складовими Сил безпеки й оборони держави.
Під час місії на косі спецпризначенці атакували укріплення росіян на їхніх позиціях "Кінбурнська фортеця", "Морський вокзал" та "Пам’ятник Суворову".
Біля останнього воїни ГУР встановили бойовий прапор Воєнної розвідки України.