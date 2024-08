Литва передасть Україні новий пакет допомоги з ППО та БТРами

Влада Литви планує у серпні передати Україні нову партію військової допомоги. До неї зокрема увійдуть системи протиповітряної оборони малої дальності, бронемашини та засоби боротьби з дронами.

Джерело: пресслужба Міноборони Литви, пише "Європейська правда"

Деталі: У відомстві повідомили, що готують ще один "солідний" пакет військової допомоги для України і він надійде у серпні.

Реклама:

🇱🇹🇺🇦 Lithuania continues to provide essential military aid to Ukraine: @Lithuanian_MoD is preparing another significant support package. In August, we will deliver combat equipment, anti-drone systems, transportation & logistical resources, also, some really necessary weaponry. pic.twitter.com/CkeDVDeYXs