Литва передасть Україні новий пакет допомоги з ППО та БТРами
Влада Литви планує у серпні передати Україні нову партію військової допомоги. До неї зокрема увійдуть системи протиповітряної оборони малої дальності, бронемашини та засоби боротьби з дронами.
Джерело: пресслужба Міноборони Литви, пише "Європейська правда"
Деталі: У відомстві повідомили, що готують ще один "солідний" пакет військової допомоги для України і він надійде у серпні.
🇱🇹🇺🇦 Lithuania continues to provide essential military aid to Ukraine: @Lithuanian_MoD is preparing another significant support package. In August, we will deliver combat equipment, anti-drone systems, transportation & logistical resources, also, some really necessary weaponry. pic.twitter.com/CkeDVDeYXs— Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) August 9, 2024
"Невдовзі Литва передасть Україні критично необхідні системи ППО малої дальності, таким чином роблячи свій внесок в рамках "коаліції ППО", яку очолюють Німеччина, США і Франція… Ми також передамо інше військове спорядження, зброю та системи, які щоденно потрібні на полі бою. Це інвестиція у нашу власну безпеку", – заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас.
Всього до пакета увійдуть 14 БТР M113, системи ППО малої дальності і ракети до них, засоби РЕБ, позашляховики із запчастинами, вантажівки-тягачі, системи-навантажувачі, стрілецька зброя і боєприпаси, запчастини.
Раніше протягом 2024 року Литва на запит України передавала, серед іншого, артилерійські боєприпаси, бронемашини M577 і M113, системи для боротьби з дронами, шведські протитанкові гранатомети "Карл Густав", системи дистанційного підриву RISE-1, розібраний навчально-тренувальний і навчально-бойовий літак L-39ZA Albatros, генератори.
За увесь час повномасштабної війни Литва передала Україні військову допомогу на 641 млн доларів.
Також цього тижня повідомляли, що в Україні успішно пройшли випробування дрони від 5 литовських виробників, у близькому майбутньому вони можуть отримати контракти.
Крім того, цього тижня Литва вирішила встановити постійні укріплення у двох місцях поблизу кордону з Калінінградською областю Росії.