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Канада покарала сина Лукашенка

Олег Павлюк, Євген КізіловП'ятниця, 9 серпня 2024, 20:23
Канада покарала сина Лукашенка
молодший син лукашенка микола. фото: білоруські державні змі

Канади 9 серпня запровадила нові санкції проти режиму Лукашенка у 4-ту річницю сфальсифікованих президентських виборів у Білорусі. Зокрема, під обмеження потрапив молодший син Олександра Лукашенка - Микола.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: До списку санкцій Канади потрапили білоруські судді, які свавільно виносили вироки захисникам демократії та пересічним громадянам за участь у протестах 2020 року, та "особи, які координують військове виробництво в Білорусі у тісній координації з Росією".

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У детальному переліку підсанкційних осіб згаданий Микола Лукашенко – уточнюється, що він також відомий як "Коля Лукашенко", як ЗМІ часто називають сина диктатора Білорусі.

Крім того, Канада покарала компанії, що є частиною білоруського оборонного та військово-промислового комплексу і беруть участь у виробництві або ремонті військової техніки, яка "уможливлює повномасштабне вторгнення Росії в Україну".

"Канада також запроваджує санкції проти білоруського державного підприємства, яке придушило право своїх працівників на мирний протест після фальсифікованих виборів у серпні 2020 року, залякуючи та звільняючи працівників, які приєдналися до мирних протестів та страйків", – ідеться в повідомленні.

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Ідеться про "Мінський електротехнічний завод", Конструкторське бюро "Дисплей", "Мінський науково-дослідний приладобудівний інститут", "Науково-дослідний інститут електронних обчислювальних машин", "Планар" і "Гомсільмаш".

Свої санкції до четвертої річниці сфальшованих виборів президента в Білорусі оголосили США та Велика Британія.

Напередодні чотири роки репресій режиму Лукашенка засудили і в Європейському Союзі, нагадавши про його співучасть у незаконній загарбницькій війни Росії проти України.

КанадаЛукашенкосанкціїБілорусь
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