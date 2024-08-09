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США передають Україні новий пакет допомоги на $125 млн

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 9 серпня 2024, 21:50
США передають Україні новий пакет допомоги на $125 млн
Фото - Getty Images

Міністерство оборони США в п'ятницю, 9 серпня, оголосило про надання додаткової військової допомоги Україні вартістю до 125 мільйонів доларів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Пентагону.

Деталі: Новий пакет американської допомоги виділяється за програмою повноважень президента США зі скорочення озброєнь (PDA), тобто безпосередньо зі складів, і є вже шістдесят третім таким траншем.

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До нього увійшли боєприпаси для систем HIMARS, 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси, ракети Stinger, протитанкові системи Javelin та AT-4 і протитанкові керовані ракети TOW.

Також Пентагон згадує радіолокаційні станції багатоцільового призначення, багатоцільові колісні машини HMMWV, патрони для стрілецької зброї, підривні боєприпаси, "обладнання для захисту критичної національної інфраструктури" та запчастини.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом з близько 50 країнами-членами і партнерами Альянсу над тим, щоб забезпечити відважних захисників України критично важливими засобами, необхідними для боротьби з російською агресією", – наголосили в Міноборони США.

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Перед тим, 29 липня, США оголошували про два пакети допомоги на загальну суму 1,4 мільярда доларів.

Нещодавно в Пентагоні також виявили помилки в бухгалтерських розрахунках, що дозволило знайти додаткові $2 млрд для допомоги Україні.

СШАдопомога Україні
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