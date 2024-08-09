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ЗМІ: Іран готується поставити Росії балістичні ракети з радіусом дії 120 км

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 9 серпня 2024, 21:56
ЗМІ: Іран готується поставити Росії балістичні ракети з радіусом дії 120 км
Фото: Reuters

Європейська розвідка вважає, що Іран може найближчим часом поставити Росії "сотні" балістичних ракет ближнього радіусу дії, використання яких уже опановують російські військові.

Джерело: про це стало відомо агентству Reuters від двох джерел, пише "Європейська правда"

Деталі: Джерела в розвідці країн Європи розповіли Reuters, що представники Росії ще в грудні 2023 року домовились із Тегераном про постачання балістичних ракет Fath-360 та балістичної ракетної системи під назвою Abibal.

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За інформацією розвідки, російський персонал відвідав Іран, щоб навчитися керувати Fath-360 – системи, яка запускає балістичні ракети з максимальною дальністю 120 кілометрів і боєголовкою вагою 150 кілограм.

Одне з джерел Reuters повідомило, що "єдиним наступним можливим" кроком після навчання буде фактична поставка ракет до Росії. Ані воно, ані другий співрозмовник не змогли уточнити, коли це станеться.

Третє джерело Reuters у європейській розвідці підтвердило, що Росія відправила солдатів до Ірану для навчання використанню іранських балістичних ракетних систем, але не надало подальших подробиць.

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Висопосадовець Ірану на умовах анонімності розповів Reuters, що Тегеран продав Росії ракети і безпілотники, але не надав системи Fath-360. Він також наголосив, що юридичної заборони на продаж Іраном такої зброї для Москви не існує.

У США відмовились підтверджувати інформацію про можливе постачання балістичних ракет, але представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі наголосив, що союзники по НАТО і "Групі семи" готові до "швидкої та суворої реакції, якщо Іран здійснить таку передачу".

Оборонна співпраця між Іраном і Росією посилилася після того, як остання почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

А наприкінці листопада в Ірані заявили про фіналізацію угоди з Росією про постачання винищувачів Су-35, а також ударних вертольотів Мі-28 і навчально-бойових літаків Як-130 російського виробництва. А в грудні вони підписали декларацію, у якій пообіцяли разом протидіяти західним санкціям.

ІранРосіявійна
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