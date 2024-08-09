У Бразилії, у штаті Сан-Паулу 9 серпня, розбився пасажирський літак. На борту перебуло 62 людини, яких вважають загиблими.

Джерело: агентство Reuters, CNN

Деталі: Авіакомпанія Voepass повідомила, що літак, який вилетів з Каскавела, штат Парана, прямував до головного міжнародного аеропорту Сан-Паулу, розбився в місті Віньедо, приблизно за 80 кілометрів на північний захід від Сан-Паулу. Там додали, що не можуть надати більш детальну інформацію про причини падіння лайнера.

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У Бразилії розбився пасажирський літак: 62 людини вважають загиблими

Відео із соцмереж pic.twitter.com/VBsH3HJcsA — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 9, 2024

Бразильський президент Луїс Інасіо Лула да Сілва попросив вшанувати жертв катастрофи хвилиною мовчання, додавши, що всі, хто був на борту, вважаються загиблими.

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Оновлено: Згодом видання CNN повідомило, що літак був виготовлений у 2010 році. Авіакомпанія його придбала в 2022 році. Крім того, з реєстрації літака відомо, що раніше йому вже відмовляли в експлуатації.