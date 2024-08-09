Генштаб: Найбільш активно ворог наступає на Покровському напрямку

На фронті від початку доби відбулось 70 бойових зіткнень, найбільш активно росіяни наступають на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00 9 серпня

Дослівно: "Російські загарбники завдали по території України два удари двома ракетами, та 51 авіаудар, скинувши 62 КАБи. Крім цього, залучили для ураження 458 дронів-камікадзе та здійснили понад 3300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

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Деталі: На Харківському напрямку ворог два рази атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Вовчанська. Бої досі продовжуються.

На Куп’янському напрямку відбулося одне бойове зіткнення біля Табаївки.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники атакували позиції українців поблизу Невського, Макіївки та у Серебрянському лісі.

ВІДЕО ДНЯ

На Сіверському напрямку під час бойових зіткнень оборонці української землі зупинили дев’ять ворожих атак у районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки.

На Краматорському напрямку противник здійснив шість наступальних дій поблизу Іванівського, Ступочок та Часового Яру.

На Торецькому напрямку росіяни 12 разів атакували українські війська біля Білої Гори, Диліївки, Торецька та Нью-Йорка.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, точилося 25 боїв неподалік населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Калинове, Гродівка, Желанне та Яснобродівка. Сили оборони відбили 17 атак, вісім - ще продовжуються.

На Курахівському напрямку ворог три рази атакував наші позиції.

На Времівському напрямку противник здійснив наступальну дію у бік Водяного. Атака досі продовжується.

На Оріхівському напрямку ворожий штурм позицій наших підрозділів поблизу Малої Токмачки не мав успіху.