Ворог завдав ракетного удару по громаді на Сумщині: загинула людина, є травмовані
Неділя, 1 вересня 2024, 00:12
У суботу ввечері росіяни завдали ракетного удару по території однієї з громад Сумського району.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Дослівно: "Внаслідок ракетного удару одна людина загинула та чотири людини травмовано.
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Постраждалим надається уся необхідна медична допомога".
Деталі: Крім того, повідомляють в ОВА, в результаті вибуху пошкоджені вантажні зерновози, які мали б бути задіяні для збору та перевезення урожаю.