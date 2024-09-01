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Ворог завдав ракетного удару по громаді на Сумщині: загинула людина, є травмовані

Ольга Глущенко Неділя, 1 вересня 2024, 00:12
Ворог завдав ракетного удару по громаді на Сумщині: загинула людина, є травмовані
Фото ілюстративне: getty images

У суботу ввечері росіяни завдали ракетного удару по території однієї з громад Сумського району.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Внаслідок ракетного удару одна людина загинула та чотири людини травмовано.

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Постраждалим надається уся необхідна медична допомога".

Деталі: Крім того, повідомляють в ОВА, в результаті вибуху пошкоджені вантажні зерновози, які мали б бути задіяні для збору та перевезення урожаю.

Сумська областьракетний ударжертвивійна
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